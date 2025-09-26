پخش زنده
فرمانده انتظامی لرستان با صدور پیامی، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان غیور ایران اسلامی، بهویژه سربازان دلاور فرماندهی انتظامی استان تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام سردار محمدرضا هاشمیفر به مناسبت روز سرباز آمده است:
خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی موهبتی بزرگ و الهی است و مردان جوان این سرزمین با پوشیدن لباس مقدس سربازی، با افتخار در صف پاسداران دین، انقلاب و میهن قرار گرفته و جان خود را نثار آرمانهای بلند الهی میسازند.
این سرزمین همواره صحنه رشادت، ایثار و دلاوریهای جوانانی بوده است که بیهیاهو و بینام و نشان، در پاسداری از مرزهای این خاک پاک، جان عزیز خود را در طبق اخلاص نهادهاند. هشت سال دفاع مقدس، مهر تأییدی بر حماسهآفرینی سربازانی است که با تبعیت از ولایت، پوزه استکبار جهانی را به خاک مالیدند و مانع از جدایی حتی ذرهای از خاک میهن شدند.
اینجانب ضمن تبریک روز سرباز امیدوارم در پرتو الطاف الهی، شاهد تداوم موفقیتهای شگرف این سربازان عاشق در صیانت از ارزشهای والای اسلامی و آرمانهای انقلابی باشیم.