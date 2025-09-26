پخش زنده
ائمه جمعه استان یزد در خطبههای امروز خود به موضوعات متنوعی پرداختند؛ از «مکانیسم ماشه» تا «اهمیت گردشگری» و «مقاومت فعال».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه موقت بافق به موضوع «مکانیسم ماشه» در برجام اشاره کرد و گفت: این سازوکار به اعضای دائم شورای امنیت اجازه میدهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریمها بازگردد.
حجت الاسلام حقیقت همچنین با اشاره به پنجم مهر، روز جهانی گردشگری، افزود: هرچه صنعت گردشگری تقویت شود، منافع اقتصادی و فرهنگی بیشتری برای شهر و کشور به همراه خواهد داشت.
امام جمعه مهریز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت:دفاع مقدس نماد مقاومت، ایثار و وحدت ملی در برابر تجاوز دشمنان بود و امروز نیز باید با عمل و رفتارمان وارثان راستین آن حماسهسازان باشیم.
حجت الاسلام محی الدینی با تقدیر از سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل و اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) در مقابله با توطئههای رژیم صهیونیستی تصریح کرد:قدرت و اقتدار ایران اسلامی در گرو اتحاد، وحدت و تلاش مستمر در همه عرصههاست.
امام جمعه ابرکوه به بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: داستان حزبالله دنبالهدار است؛ نباید آن را دستکم گرفت. حزبالله با وجود از دست دادن فرماندهان تعطیل نمیشود؛ ایده و مکتب ادامه دارد.
حجت الاسلام فتاحی همچنین به سخنان رهبری درخصوص مذاکره با آمریکا اشاره کرد وافزود: بنا به فرمودهی ایشان وضعیت فعلی مذاکره با آمریکا نه تنها به منافع کشور کمکی نمیکند، بلکه زیانهایی دارد که برخی قابل جبران نیست.
امام جمعه موقت میبد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری خطاب به مئسولین عازم به سازمان ملل و مردم درتبین مسئله غنی سازی گفت: امروز غنی سازی اورانیوم از اهم واجبات است که با زندگی روزه مره ما گره خورده است و ما با غنی سازی میخواهیم نیازهای خود را در علوم پزشکی و کشاورزی و سایر زمینهها تامین کنیم.
حجت الاسلام محمد اعرافی تصریح کرد: تنها راه علاج مشکلات و معضلات کشور، قوی شدن در همه امور امور نظامی، اقتصادی و سایر زمینهها است.
امام جمعه موقت اردکان به تلاشهای دشمن برای ایجاد ناامیدی در مردم اشاره کرد و گفت: یکی از تلاشهای دشمن ایجاد ناامیدی در سطح جامعه است.
حجت الاسلام محیطی در ادامه به موضوع مکانیزم ماشه اشاره کرده و گفت: کشورهای اروپایی با فریب کاری درخواست فعال سازی مکانیسم ماشه را کردهاند. این فرآیند هیچ تاثیر واقعی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت و صرفا فضای روانی ایجاد کرده است.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه آمریکا ورژیم صهیونیسیتی دروغگوترین دشمنان روی زمین هستند ونباید به این دشمنان اعتماد کرد افزود: تجربه نشان داده که آمریکا و کشورهای اروپایی قابل اعتماد نیستند و تنها وحدت ملی میتواند توطئه دشمنان را خنثی کند.
حجت الاسلام ابراهیمی اولین سالگردشهادت شهید سید حسن نصرالله را گرامی داشت واظهارداشت: سید حسن نصرالله، تنها یک فرمانده نظامی نبود؛ او "مفهموم مقاومت" بود. او ثابت کرد که یک گروه کوچک مؤمن، اگر بر ایمان خود استوار باشد، میتواند در برابر یکی از خونخوارترین رژیمهای تاریخ بشریت بایستد و آن را به زانو درآورد.