همزمان با هفته دفاع مقدس یادوارهای برای شهید ناصرسلیمی شهید دوران دفاع مقدس و شهید سیدعباس سیدفاطمیه شهید راه امینت در روستای باشلانبوشلوی ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این روزها عطر ایثار و حماسه از کوچههای روستای باشلانبوشلوی ارومیه به مشام میرسد یادوارهای برای دو شهید از دو نسل، شهید ناصرسلیمی در دوران دفاع مقدس و شهید سیدعباس سیدفاطمیه در راه امنیت در این روستا برگزار شد.
یاد شهدا تنها در قاب عکس و خاطرهها خلاصه نمیشود اینجا در باشلانبوشلو مردم با حضور پرشورشان نشان دادند که پاسداشت خون شهدا عهدی همیشگی است عهدی که نسل به نسل ادامه دارد.
حجت الاسلام خانبابایی امام جمعه بخش نازلو و نوشین شهر در این مراسم گفت: اگر امروز ملت ایران با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده به برکت خون شهداست و وظیفه ماست که یادشان را زنده نگه داریم.
پایان مراسم با تجلیل از مادران شهدا و کسانی که یاد شهیدان را زنده نگه میدارند، رنگی از قدرشناسی به این محفل معنوی بخشید.
یادوارهای که نشان داد راه شهدا همچنان زنده است و نسل امروز با افتخار پرچم ایثار را بر دوش خواهد کشید.