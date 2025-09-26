یادواره «آبروی محله» به‌منظور پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام شهرستان دهلران و گرامیداشت حماسه دفاع ۱۸ روزه مردم موسیان در روز‌های آغازین جنگ تحمیلی برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ پاسدار «علی مرغزاری» فرمانده سپاه دهلران در حاشیه این مراسم اظهار داشت: شهرستان دهلران در طول دوران دفاع مقدس و پس از آن، ۳۲۰ شهید والامقام را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

وی افزود: به‌مناسبت هفته دفاع مقدس، ۸۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی و نظامی در سطح شهرستان دهلران در حال برگزاری است که یادواره‌های شهدا از جمله برنامه‌های شاخص آن به‌شمار می‌رود.

فرمانده سپاه دهلران تصریح کرد: یادواره «آبروی محله» فرصتی برای زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از رشادت‌های مردم ولایتمدار موسیان در دفاع ۱۸ روزه برابر دشمن بعثی است.