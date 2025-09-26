پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان یکی از مشکلات رایج در مسیر دریافت تسهیلات را سختگیری در پذیرش وثیقه دانست و گفت: پیشنهاد میشود بانکها محل اجرای طرح صنعتگران را به عنوان وثیقه بپذیرند و این موضوع را در اولویت بررسیهای خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی جمعه در نشست بررسی وضعیت طرحهای مصوب شده در کمیته تامین مالی سفر ریاستجمهوری در محل این معاونت بیان کرد: حمایت جدی از تولید و فعالسازی واحدهای نیمهفعال، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید استان دارد و میتواند زمینهساز اشتغال پایدار، بهبود معیشت مردم و ارتقای امنیت اجتماعی باشد.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند تامین مالی طرحهای نیمهتمام و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمهفعال اظهار کرد: برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، لازم است بانکهای استان همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات به متقاضیان داشته باشند.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی، علاوه بر افزایش تولید استان، میتواند نقش موثری در ایجاد رونق اقتصادی، فراهم شدن فرصتهای شغلی جدید و ارتقای امنیت اجتماعی ایفا کند و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی استان خوزستان منجر شود.