

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست از بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو مردان «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) با صدرنشینی زاگرس جنوبی به پایان رسید و دو تیم مدعی پالایش نفت آبادان و شهرداری ورامین رتبه بعدی جدول را به خود اختصاص دادند.

در هفته نخست اعلب ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشور‌های اسلامی در ترکیب تیم‌های خود به میدان رفتند، مجید افلاکی، مهرداد یوسفی، علی تاجیک و سجاد مردانی به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی مبارزه شاگردان خود را با دقت زیر نظر داشتند.

اما در پایان هفته اول زاگرس جنوبی با ۱۳۸ امتیاز در صدر جدول ایستاد. شهرداری ورامین با ۱۱۷ امتیاز در جای دوم جدول ایستاد و پالایش نفت آبادان با ۱۱۲ امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. دانشگاه آزاد با ۷۱ و مس کرمان با ۴۱ امتیار رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در پایان بازی‌های هفته نخست، بهبود خداداد سرمربی زاگرس جنوبی و پیام خانلرخانی سرمربی شهرداری ورامین به عنوان بهترین مربیان، باربد جباری از نفت آبادان و متین رضایی از زاگرس جنوبی به عنوان فنی‌ترین تکواندوکاران، بهروز بختیاری از پالایش نفت آبادان بهترین سرپرست، امیر ابوحمزه از تهران و محمدرضا فتحی از اصفهان هم به عنوان بهترین داوران انتخاب و معرفی شدند.

در روز دوم این مسابقات و در وزن دوم باربد جباری و سامان ضیایی از پالایش نفت آبادان به مبارزه پایانی راه یافتند که در پایان جباری طلا گرفت و ضیایی هم به مدال نقره دست یافت. مدال برنز هم به ابوالفضل درویشی و راستین خواجوی از دانشگاه آزاد تعلق گرفت.

حامد اصغری و متین رضایی از زاگرس جنوبی به مبارزه نهایی وزن ۶۸- کیلوگرم راه پیدا کردند که رضایی به نشان طلا دست یافت و اصغری هم مدال نقره گرفت. محمد حسن پلنگ افکن از شهرداری ورامین و عرفان بزرگی از پالایش نفت آبادان هم روی سکوی سوم ایستاده و برنز گرفتند.

امیرسینا بختیاری تکواندوکار تیم شهرداری ورامین در مبارزه نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم برابر امیررضا صادقیان از پالایش نفت آبادان صاحب برتری شد و طلا گرفت. صادقیان به نشان نقره دست یافت و کامران کاظمی و فرهاد کوچکی از از دانشگاه آزاد هم سوم شده و برنز گرفتند.

آرین سلیمی در مبارزه نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم برابر علی نجفی از شهرداری ورامین پیروز شد و طلای دیگر برای زاگرس جنوبی به دست آورد. نجفی روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و علی نادعلیان از شهرداری ورامین و امیر محمد رحمانی راد از مس کرمان هم با ایستادند روی سکوی سوم برنز گرفتند.

در این دوره از مسابقات ۵۷ بازیکن آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت خواهند پرداخت. این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه گرندپری برگزار خواهد شد.