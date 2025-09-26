پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره مشارکتهای مردمی شوراهای آموزش و پرورش و مدارس غیر دولتی خوزستان گفت: مدارس غیردولتی موظف به نصب نرخنامه شهریه مصوب در مدرسه برای اطلاع اولیای دانشآموزان هستند و انجام ندادن این اقدام تخلف محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود سلیمانی بیان کرد: در صورتی که مدرسهای شهریه بالاتر از نرخ مصوب دریافت کند تخلف کرده و اولیای دانشآموزان میتوانند این مورد را به کارشناس مدارس غیردولتی در نواحی و مناطق، همچنین اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.
وی گفت: همچنین نرخ مصوب شهریه مدارس غیردولتی در سامانه mosharekatha.ir قابل مشاهده است و در این سامانه امکان شکایت از دریافت شهریه بالاتر از نرخ مصوب نیز امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه بازرسانی از آموزش و پرورش به صورت مرتب از مدارس غیردولتی در خصوص نحوه دریافت شهریه بازدید دارند افزود: شکایاتی نیز در این خصوص انجام شده که اقدامات لازم برای پیگیری صورت گرفته است.