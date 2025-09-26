بمناسبت هفته دفاع مقدس محفل شبی با شهدا و نخستین سالگرد شهادت سردار مقاومت شهید حسن نصرالله و یاران شهیدش در مسجد نور بخش سندرک برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان میناب گفت: شهدا حق بزرگی به گردن ما دارند و ما باید رهرو خوبی برای آنان باشیم.

آیت الله محسن ابراهیمی افزود: شهید حسن نصرالله نماد شجاعت و الگوی رهبری امت اسلامی بود.

خواهر شهید سید عباس موسوی از روحانیون شیعه لبنان در این مراسم گفت: هدف ما از لبنان تا ایران احیا خون شهداست و ما معتقدیم که محور مقاومت بین ایران و لبنان مشترک است.

وی افزود: در این مسیر شهدای لبنان و ایران هم مسیر هستند.

در این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بخش سندرک با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.