به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جشن تولد دانش آموز شهید علی نیازمنددانش آموزی که بدست صهیونیست ها شهید شد درگلزار شهدای یحیی بن زید(ع) گنبد کاووس برگزار شد.



حجت الاسلام ابوالفضل نیازمند، مبلغ وارسته و امام جماعت مسجد امام موسی کاظم (ع) شهرک شهید چمران تهران پدر شهید علی نیازمند به همراه همسر و سه فرزندش سحرگاه جمعه، ۲۳ خرداد در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در تهران به شهادت رسید.