صبر و مقاومت ملت ایران در کنار هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، موجب شده صنعت هسته‌ای کشور با وجود همه موانع، به سرعت مسیر توسعه و پیشرفت را طی کند و دستاورد‌های مهمی کسب نماید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، صنعت هسته‌ای کشورمان در سال‌های اخیر با وجود تمامی سنگ‌اندازی‌ها و تهدید‌های دشمنان، به لطف تلاش‌های بی‌وقفه جوانان و دانشمندان داخلی، روندی صعودی و روبه‌رشدی را تجربه کرده است. ترور دانشمندان هسته‌ای نه تنها مانع پیشرفت نشده، بلکه خون شهیدان باعث شتاب گرفتن این روند شده است.

با وجود فشارها، تحریم‌ها و تهدیدات، ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای از جمله ساخت رآکتور‌های تولید نیرو، غنی‌سازی اورانیوم، طراحی و راه‌اندازی سانتریفیوژ‌های پیشرفته، پرتوفرآوری گاما و کاربرد‌های پزشکی و کشاورزی، دستاورد‌های چشمگیری داشته است.

این موفقیت‌ها مرهون تلاش نخبگان ایرانی، رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و صبر و استقامت ملت ایران است.