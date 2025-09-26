به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: یکی از اهداف نامگذاری این هفته، زنده نگه داشتن یاد شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان است.

او گفت: هفته دفاع مقدس، همبستگی ملی را به ما گوشزد می‌کند و فرصتی است که همه مردم، یاد روز‌های جنگ و وحدت ملی را به خاطر بیاورند.

شیخ یعقوب شمس، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۸ ساله، مدیریت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از همان روز‌های ابتدای جنگ بود.

او گفت: همه مردم پس از فرمان بسیج عمومی حضرت امام خمینی (ره) با همبستگی و اتحاد برای دفاع از سرزمین، وارد جبهه‌های جنگ شدند و برابر دشمن ایستادگی کردند.

امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: جنگ تحمیلی، پیامد یک سلسله ناکامی استکبار جهانی به رهبری آمریکا و در شرایط نوپای انقلاب اسلامی بود، رژیم بعث عراق به علت کینه‌هایی که از ایران داشت تصمیم گرفت سد محکمی برای گسترش انقلاب اسلامی ایجاد کند و به لطف خدا، رهبری حضرت امام خمینی(ره)، اتحاد و همدلی مردم ایران و رشادت‌های رزمندگان کشورمان، رئیس جمهور وقت عراق نتوانست به اهدافش برسد.

او گفت: هفته دفاع مقدس، بار دیگر ضرورت وحدت ملی و انسجام عمومی را یادآور می‌شود.