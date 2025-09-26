

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون بین‌المللی والیبال (FIVB) و «والیبال ورلد» از دو اتفاق تاریخی در میزبانی مسابقات قهرمانی جهان خبر دادند. بر این اساس، رقابت‌های زنان در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک آمریکا و کانادا برگزار خواهد شد و قطر نیز به عنوان میزبان مسابقات مردان در سال ۲۰۲۹ انتخاب شده است. این تصمیم‌ها در نشست هیئت رئیسه FIVB و همزمان با برگزاری مسابقات جهانی مردان ۲۰۲۵ در فیلیپین اتخاذ شد.

پیش‌تر میزبانی رقابت‌های جهانی مردان ۲۰۲۷ به لهستان سپرده شده بود و با انتخاب آمریکا و کانادا برای بخش زنان، ترکیب کامل میزبانان سال ۲۰۲۷ مشخص شد. این نخستین بار در تاریخ است که مسابقات قهرمانی جهان در قاره آمریکای شمالی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود این میزبانی در آستانه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، جشن بزرگی برای والیبال رقم بزند.

مرحله نهایی رقابت‌های زنان ۲۰۲۷ در سالن هوندا سنتر و مجموعه OCVIBE در آناهیم کالیفرنیا برگزار خواهد شد. چهار شهر دیگر در آمریکا و کانادا نیز برای میزبانی مراحل گروهی و یک‌هشتم نهایی معرفی می‌شوند. این انتخاب بازتابی از رشد چشمگیر محبوبیت والیبال در سطح جوانان، دانشگاهی و حرفه‌ای در دو کشور است.

دو سال بعد، در سال ۲۰۲۹، مسابقات جهانی مردان برای نخستین بار در خاورمیانه برگزار می‌شود و قطر میزبانی این رویداد را بر عهده خواهد داشت. دوحه، پایتخت قطر، به‌عنوان یکی از مقاصد ورزشی و گردشگری مطرح جهان، میزبان دیدار‌ها خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این میزبانی میراثی ماندگار برای والیبال در منطقه ایجاد کند.

فابیو آزودو، رئیس FIVB، در این باره گفت: «ما افتخار می‌کنیم که سه میزبان برجسته یعنی آمریکا، کانادا و قطر را برای دوره‌های آینده معرفی می‌کنیم. این میزبانی‌ها نه‌تنها مسابقات تماشایی به همراه خواهد داشت، بلکه با شعار “با هم به‌عنوان یک تیم” همسو با چشم‌انداز ۲۰۳۲ فدراسیون، به ایجاد میراث، توانمندسازی جوامع و الهام‌بخشی برای مشارکت گسترده‌تر کمک می‌کنند.»

اوگو والنسی، مدیرعامل والیبال ورلد نیز افزود: «انتخاب این میزبان‌ها نشان‌دهنده رشد جهانی والیبال است. با آوردن مسابقات به آمریکای شمالی و خاورمیانه، دو بازار پویا برای توسعه ورزش، ما در‌های جدیدی به‌سوی هواداران، سرمایه‌گذاران و نوآوری باز می‌کنیم. این میزبانی‌ها فرصت‌هایی تازه برای تعامل دیجیتال، پخش رسانه‌ای و ایجاد ارزش پایدار برای والیبال فراهم خواهد کرد.»