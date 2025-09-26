پخش زنده
دبیر هیئت شمشیربازی استان یزد از شروع انتخابی تیم ملی بانوان در اسلحه فلوره با حضور هشت ورزشکار در آکادمی شهرستان اردکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد فتوحی افزود: انتخابی تیم ملی فلوره به مدت یک روز زیرنظر مربیان تیم ملی به میزبانی هیات شمشیربازی شهرستان اردکان پیگیری میشود.
وی دعوت شدگان را شامل زهرا کارگر از اردکان، هانیه خوشخواهی و آل آی مرادی از آذربایجان غربی، آترینا آریامنش از تهران و ملینا بابایی، مبینا مقدسیتبار، بهاره تاتایی و الینا محمدی از اصفهان عنوان کرد.
دبیر هیئت شمشیریازی استان به اهمیت برگزاری اردوهای تیم ملی اشاره و از میزبانی هیات اردکان تشکر کرد و گفت: این انتخابی در سه رده سنی جوانان، امید و بزرگسالان است.