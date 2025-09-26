پخش زنده
با تلاش جهادگران بسیج سازندگی، نخستین زمین چمن استاندارد مینی فوتبال خوزستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در مراسم افتتاح این طرح ورزشی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ میان نشاط اجتماعی و توسعه زیرساختهای ورزشی، گفت: ما در مجموعه سپاه و بسیج، خود را متعهد به ایجاد فضاهایی میدانیم که جوانان ما بتوانند با فراغت خاطر در آنها به فعالیتهای ورزشی بپردازند. این امر، فراتر از یک اقدام عمرانی، سرمایهگذاری بر روی سلامت جسمی و روانی آیندهسازان این استان و کشور است.
سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور ضمن تبریک و قدردانی از افتخارآفرینی ورزشکاران خوزستانی در رشته کشتی فرنگی، این موفقیتها را نشانهای از ظرفیتهای نهفته در جوانان استان دانست و بیان کرد: همانطور که جوانان ما در عرصه ورزش جهانی پرچمدار افتخار هستند، ما نیز وظیفه داریم در عرصه توسعه زیرساختها، بستر مناسب را برای درخشش هرچه بیشتر آنان فراهم کنیم.