به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، باغ های منطقه رودکلو غریبی‌ها که از حاصل‌خیزترین نقاط این منطقه کوهستانی به شمار می‌روند، امسال نیز با وجود چالش‌های آب‌و‌هوایی و کاهش منابع آبی، محصولاتی با کیفیت بالا ارائه داده‌اند.

محصولات عمده این باغات شامل گردو، انار، انگور و سیب و انجیر می‌باشند که با تلاش شبانه‌روزی باغداران محلی، برداشت آنها به صورت دستی و سنتی انجام می‌گیرد. به گفته اهالی، کیفیت محصولات امسال نسبت به سال گذشته بهتر بوده و پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از این تولیدات به بازار‌های محلی و حتی استانی عرضه شود.

رودکلو غریبی‌ها به دلیل شرایط آب‌و‌هوایی مناسب، خاک حاصل‌خیز و تجربه چندین‌ساله باغداران، همواره یکی از قطب‌های تولید محصولات باغی در دزپارت بوده است. امید می‌رود با حمایت بیشتر از کشاورزان و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، این منطقه بتواند سهم بیشتری در اقتصاد کشاورزی استان ایفا کند.