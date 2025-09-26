در پی وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از روستا‌های ارومیه فرمانده انتظامی آذربایجان غربی دستور ویژه‌ای برای شناسایی عوامل این جنایت صادر کرد.

دستور ویژه فرمانده انتظامی آذربایجان غربی برای رسیدگی به پرونده نزاع منجر به قتل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در پی وقوع نزاع و درگیری در یکی از روستا‌های ارومیه به علت اختلاف شخصی و تیراندازی منجر به قتل یک نفر، از همان لحظات اولیه دستور ویژه‌ای از سوی فرمانده انتظامی استان برای دستگیری عوامل این جنایت صادر شد.

پر ونده در اختیار تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته است که به سر نخ‌های مهمی در این خصوص دست یافته‌اند.

پلیس اعلام کرد ه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به جنایت چنین اقدامات مجرمانه و هنجار شکنانه‌ای می‌زنند باشدت برخورد خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در این خصوص اعلام کرد: پس از دریافت گزارش وقوع درگیری و نزاع دسته‌جمعی در روستای دول‌دیزج واقع در محور ارومیه به مهاباد، بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات حیدرآباد شهرستان نقده، با هماهنگی نیرو‌های انتظامی، به محل حادثه اعزام شد.

حمید محبوبی افزود: این درگیری یک کشته و ۱۳ مصدوم برجای گذاشته که مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند و فرد فوتی نیز تحویل مراجع ذیصلاح شد.