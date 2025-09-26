دانش اقباشاوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: اگر توفیق شود، در فضای دفاع ۱۲ روزه فیلم خواهم ساخت؛ چرا که من به عنوان یک فیلمساز باید به سهم خود ادای دین کنم و این یک تکلیف است.

او با اشاره به کم‌توجهی به آثار دفاع مقدسی در جشنواره فیلم فجر سال گذشته گفت: در آن جشنواره به همه فیلم‌های دفاع مقدسی کم‌لطفی شد و حتی داوران عنوان کردند که دیگر نیازی به ساخت چنین فیلم‌هایی نیست؛ اما چند ماه بعد شاهد دفاع ۱۲ روزه بودیم و همین نشان می‌دهد که نیاز به این گونه آثار همچنان وجود دارد.

اقباشاوی همچنین درباره زمان ساخت چنین آثاری توضیح داد: برخی معتقدند باید از جنگ فاصله گرفت تا درباره آن فیلم ساخت، اما به نظر من بهتر است فاصله زیادی نگیریم. تجربه فیلمسازانی چون رسول ملاقلی‌پور، ابراهیم حاتمی‌کیا و بسیاری دیگر نشان داده که وقتی هنوز در فضای آن روزها هستیم، آثار روح و جان بیشتری پیدا می‌کنند