دانش اقباشاوی با فیلمی درباره دفاع ۱۲ روزه به سینما میآید
دانش اقباشاوی، کارگردان سینما، از برنامهریزی برای ساخت فیلمی با موضوع دفاع ۱۲ روزه خبر داد.
دانش اقباشاوی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
اظهار داشت: اگر توفیق شود، در فضای دفاع ۱۲ روزه فیلم خواهم ساخت؛ چرا که من به عنوان یک فیلمساز باید به سهم خود ادای دین کنم و این یک تکلیف است.
او با اشاره به کمتوجهی به آثار دفاع مقدسی در جشنواره فیلم فجر سال گذشته گفت: در آن جشنواره به همه فیلمهای دفاع مقدسی کملطفی شد و حتی داوران عنوان کردند که دیگر نیازی به ساخت چنین فیلمهایی نیست؛ اما چند ماه بعد شاهد دفاع ۱۲ روزه بودیم و همین نشان میدهد که نیاز به این گونه آثار همچنان وجود دارد.
اقباشاوی همچنین درباره زمان ساخت چنین آثاری توضیح داد: برخی معتقدند باید از جنگ فاصله گرفت تا درباره آن فیلم ساخت، اما به نظر من بهتر است فاصله زیادی نگیریم. تجربه فیلمسازانی چون رسول ملاقلیپور، ابراهیم حاتمیکیا و بسیاری دیگر نشان داده که وقتی هنوز در فضای آن روزها هستیم، آثار روح و جان بیشتری پیدا میکنند