نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت : جذب نیروی انسانی برای حوزه سلامت خوزستان با جدیت پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح پروژههای درمانی و رفاهی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز ، با تأکید بر لزوم توسعه خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی گفت: بسیاری از مردم توان مراجعه به بخش خصوصی را ندارند و چشم امیدشان به بیمارستانهای دولتی است.
وی اظهار داشت: در دهههای گذشته شاهد فعالیت پزشکان خارجی در بیمارستانهای دولتی بودیم، اما امروز افتخار آن را داریم که برجستهترین پزشکان، اساتید و جراحان ایرانی و خوزستانی در بیمارستانهای استان مشغول به خدمت هستند و این موضوع نشانهای روشن از ارتقای توان علمی و خودباوری در نظام سلامت است.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقارن افتتاح پروژههای رفاهی و درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز با هفته دفاع مقدس، افزود: این همزمانی یادآور رشادتهای کادر درمان در طول تاریخ است. در دوران هشت سال دفاع مقدس، پزشکان و پرستاران همپای رزمندگان در جبههها حاضر بودند و در بحران کرونا نیز، هنگامی که بسیاری از مردم حتی از نزدیک شدن به یکدیگر پرهیز میکردند، کادر درمان با ایثار و فداکاری در بخشهای کرونا ایستادند و به هموطنان خود خدمت کردند.
مهندس یوسفی تصریح کرد: ما به وجود اساتید، جراحان، پرستاران و بهطور کلی کادر درمان ایثارگر و متخصص در استان خوزستان افتخار میکنیم. اقدامات بزرگی در توسعه خدمات درمانی تخصصی انجام شده است و بیتردید این تلاشها شایسته قدردانی و تحسین است.
وی در ادامه به چالشهای حوزه سلامت استان اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی یکی از اصلیترین مشکلات خوزستان است. پایین بودن شاخصهای استان نسبت به میانگین کشوری موجب شده تا پزشکان و پرستاران ما فشار مضاعفی را تحمل کنند و گاه تا دو برابر سایر استانها در شیفتهای کاری به خدمترسانی بپردازند.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای جبران این کمبودها، تاکنون بیش از ۲۲۵۰ مجوز جذب نیرو از سازمان امور استخدامی کشور اخذ کردهایم، اما همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب داریم. به همین دلیل، پیگیری جدی برای اخذ مجوزی معادل دو برابر ظرفیت کنونی برای سال آینده در دستور کار قرار گرفته است.
یوسفی با تأکید بر لزوم توسعه خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و توان مردم، توسعه گسترده این مراکز باید در اولویت برنامههای ملی قرار گیرد و ما نیز در مجلس، حمایت لازم در زمینه جذب نیروی انسانی و تخصیص اعتبارات را انجام خواهیم داد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه دستیاران تخصصی در بیمارستانهای دانشگاهی، خاطرنشان کرد: این دستیاران سرمایههای فردای نظام سلامت هستند که زیر نظر اساتید برجسته آموزش میبینند و مهارت کسب میکنند. با این حال، حقوق یک دستیار تخصصی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که بیش از ۴۰۰ ساعت در ماه در اتاق عمل، درمانگاهها و اورژانسها فعالیت میکنند. حمایت از این قشر جوان و توانمند، آینده نظام سلامت کشور را روشن خواهد کرد.