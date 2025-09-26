به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه موقت اراک در خطبه‌های نمازجمعه امروز با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل، گفت: ایران حرف برای گفتن دارد و رئیس جمهور محترم نیز در سفر به نیویورک با قدرت از حقوق ملت ایران دفاع کرد. آنچه رئیس‌جمهور پیش از سفر به سازمان ملل بیان کرد، با حضور در سازمان ملل نیز آن را ارائه کرد و این رفتار رئیس جمهور شایسته قدردانی است.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی‌پور با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت شهدای مبارزه با رژیم صهیونیستی، گفت: راه بزرگان مقاومت همچون سیدحسن نصرالله و سیدعباس موسوی ادامه خواهد یافت.

او با بیان این که پیروزی در دوران هشت سال ایثار و حماسه و نیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه بر پایه ایثار مردم بود، افزود: دشمن برای جنگ ۱۲ روزه، سال‌ها برنامه ریزی کرده بود، اما با حضور مردم، فرماندهان، مسئولان که در میدان بودند، ناکام ماند.

خطیب جمعه اراک گفت: سربازان امام زمان(عج) با کار مهم اطلاعاتی که انجام داده و مراکز حساس را شناسایی نمودند، به موقع نیز استفاده کرده و به قلب دشمن زدند.

امام جمعه موقت اراک با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب از رسانه ملی و تاکید ایشان بر اهمیت زمان شناسی و انجام به موقع وظایف در زمان مقرر، سه نکته بسیار مهم سخنرانی را برای مومنان بیان کرد:

اول این که حضور و اتحاد مردم در مقابل دشمن عالی بود و او را زمین گیر کرد، اما مزدوران داخلی همصدا با دشمنان می‌خواهند مردم را از صحنه خارج کنند، ولی مردم پیش و پس از دوران جنگ در میدان ماندند.

دوم این که دانش غنی‌سازی، بومی این کشور و حاصل تلاش فرزندان شجاع، دانشمند، مومن و مخلص این کشور است؛ غنی سازی برای زندگی است و به میزان استفاده‌های مشروع از آن استفاده خواهیم کرد؛ لذا به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد و نماد قوت و قدرت جمهوری اسلامی خواهد ماند.

حجت‌الاسلام حسینی‌پور ابراز داشت: هر زمان از رهنمود‌های ولیّ فقیه فاصله گرفتیم، متحمل ضرر غیر قابل جبران شدیم.

موضوع سوم، رابطه با آمریکاست که رهبری در این باره فرمودند: مذاکره نشود، زیرا نتیجه مذاکره را طرف مقابل، پیش از گفت‌و‌گو تعیین کرده و قصد تحمیل کردن آن را دارد.

زیر پا گذاشتن غنی سازی آن هم با وجود خون‌هایی که در این راه داده شده، در حکم زیرپا گذاشتن شرف ملت است.

آمریکا رو به اضمحلال بوده و اسرائیل نیز از بین رفتنی است و به امید خداوند، این روز را خواهیم دید.

فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس و مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی، اهمیت موضوع تعلیم و تربیت و سالروز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام از دیگر موضوعاتی بود که در خطبه‌ها به آن پرداخته شد.