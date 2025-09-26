کارشناس مسائل سیاسی گفت: دستیابی به فناوری هسته‌ای، حق مسلم ملت ایران است و تلاش دشمنان برای جلوگیری از این پیشرفت بی‌نتیجه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسعود قهرمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگوی تلفنی با خبر صدا و سیمای مهاباد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت دانش غنی‌سازی هسته‌ای، به بررسی اهداف دشمنان نظام اسلامی در مانع‌تراشی‌ها و ضرورت استفاده از انرژی هسته‌ای پرداخت.

قهرمانی با تاکید بر این‌که جامعه بشری برای تامین نیاز‌های خود به انرژی نیاز اساسی دارد، اظهار داشت: اگر بخواهیم نیاز‌های مردم کشور عزیزمان را پاسخگو باشیم، تولید انرژی قاعدتا یک ضرورت اساسی و اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود که انرژی هسته‌ای، هسته اصلی پیشرفت و توسعه هر جامعه‌ای است و کشورمان نیز حق دارد در زمان مناسب از برترین دانش‌ها برای رفع نیاز‌های خود بهره ببرد.

وی ضمن اشاره به هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش دانشمندان و مسئولان کشور، بیان کرد: ما تلاش کردیم و به دانش غنی‌سازی هسته‌ای دست پیدا کردیم و امروز ایران در میان کشور‌های مطرح در این حوزه حرفی برای گفتن دارد.

قهرمانی دانش را مایه برتری کشور دانست و تاکید کرد که پیشرفت علمی یکی از شاخص‌های قدرت ملی است.

این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به ذات استکباری و انحصارگرای دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان بشریت با ماهیتی استکباری و انحصارطلبانه، ایران را زیر سلطه خود می‌خواهند، اما مردم انقلابی ایران با هوشیاری و بصیرت پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی‌های استکبار جهانی داده‌اند.

قهرمانی در پایان ضمن اشاره به ضرورت گسترش استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه‌های مختلف، این دانش را به عنوان گنجینه‌ای راهبردی برای توسعه پایدار کشور توصیف کرد و بر عزم ملی برای مقابله با موانع دشمنان تاکید نمود.