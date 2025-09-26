به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۱۵ امروز جمعه ( ۴ مهرماه) حادثه برخورد دو دستگاه خودرو پژو پارس در محور کرمانشاه به روانسر، بعد از قزانچی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۷ با حضور در محل و همراهی سایر نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه، ایمنی مسیر را برقرار نمودند. متاسفانه در این حادثه ۴ نفر کشته و ۳ نفر مصدوم شدند که مصدومین توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند. علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.