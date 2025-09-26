پخش زنده
امروز: -
تیم شاهین خزر رودسر از ساعت ۱۸:۳۰ فردا در یزد در قالب رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی، میهمان تیم چادر ملو اردکان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم شاهین خزر رودسر از ساعت ۱۸:۳۰ فردا در یزد میهمان تیم چادر ملو اردکان خواهد بود.
همچنین در دیگر دیدار این هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۸:۴۵ فردا در مجموعه ورزشهای ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف تیم پارس جنوبی بوشهر صدر نشین جدول خواهد رفت.
تا پایان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم ملوان بندر انزلی با دوازده امتیاز چهارم و تیم شاهین خزر رودسر بدون امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارند.