پخش زنده
امروز: -
قهرمان نیمفصل اول با باخت خانگی صدر جدول را از دست داد، اما دیگر نماینده مهاباد با تساوی ارزشمند در خوی امیدوار به آینده باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی و نخستین هفته نیمفصل دوم مسابقات، تیمهای مهاباد نتایج متفاوتی کسب کردند.
تیم شهرداری گوگتپه، قهرمان نیمفصل اول، امروز در حضور هواداران خود در مهاباد میزبان تیم آگرین سردشت بود. این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ به سود آگرین سردشت به پایان رسید.
شهرداری گوگتپه با این باخت ۲۱ امتیازی باقی ماند و صدر جدول را از دست داد.
از سوی دیگر، پرسپولیس حاجی خوش، دیگر نماینده مهاباد در این مسابقات، در دیداری خارج از خانه مقابل تیم آورین خوی به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد و با این نتیجه تعداد امتیازات خود را به ۱۶ رساند.
مسابقات لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی با حضور ۱۲ تیم به صورت دورهای برگزار میشود و رقابتها همچنان با جذابیت و هیجان ادامه دارد.