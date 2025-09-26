پخش زنده
امروز: -
کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا مهاجم تراکتور را دو جلسه محروم و جریمه کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوماگوی دروژدک در دقیقه ۵۱ دیدار نخست تیم فوتبال تراکتور ایران در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی امارات که به تساوی یک - یک انجامید، به دلیل خطای شدید روی سعید عزتاللهی از زمین مسابقه اخراج شد.
با حکم کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، این مهاجم کروات نمیتواند تراکتور را در دو مسابقه پیش رو همراهی کند. به این ترتیب، دروژدک در دیدار شاگردان دراگان اسکوچیچ مقابل الوحده و شارجه امارات غایب خواهد بود. این بازیکن همچنین به پرداخت دو هزار دلار محکوم شد.
دروژدک تاکنون در ۲۴ مسابقه در رقابتهای مختلف برای تراکتور به میدان رفته و آمار ۱۳ گل و یک پاس گل را به نام خود ثبت کرده است.
تراکتور در روزهای ۷ و ۲۸ مهر به ترتیب به مصاف الوحده و شارجه خواهد رفت.