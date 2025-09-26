پخش زنده
استاندار خوزستان همگرایی نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی را عامل اصلی توسعه استان دانست و بر لزوم همراهی بانکها برای پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده،در نشست مجمع نمایندگان استان بر ضرورت همراهی و همگرایی نمایندگان و مدیران دستگاههای اجرایی برای پیگیری حقوق استان خوزستان تأکید کرد و گفت: این هماهنگی برای بهبود شاخصهای کسبوکار، اشتغال و عمرانی استان امری حیاتی است.
استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری این نشست با هدف ترسیم برنامه و دورنمای استان در قالب بودجهریزی سال ۱۴۰۵ افزود: همگرایی نمایندگان مجلس و خبرگان یکی از مولفههای مهم توسعه استان، ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران و حرکت به سمت اهداف اقتصادی و عمرانی است.
موالیزاده سال آینده را سال تأکید بر اجرای برنامه سند توسعه و آمایش سرزمین قلمداد کرد و بیان داشت: همراهی نمایندگان یکی از عوامل مهم دستیابی به این هدف مشترک است.
وی ادامه داد: خوزستان در تولید ذرت، کلزا، شکر، چغندرقند و نیشکر رتبه اول کشور را دارد و برای مدیریت تنش آبی حدود ۳۵ جلسه با تشکیل قرارگاههای مختلف در استان و شهرستانها برگزار شد تا بتوانیم آب موجود را به درستی بین مصارف شرب، کشاورزی، نخیلات و دامهای سنگین توزیع کنیم.
وی افزود: تولید گندم استان متناسب با تولید کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته که رقم این کاهش در کل کشور ۳۰ درصد بوده، اما در خوزستان این میزان حدود ۱۵ درصد بوده است.
استاندار خوزستان تأکید کرد: مدیریت آبی استان با دشواریهای زیادی همراه بود، اما خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، تابستان را پشت سر گذاشتیم و در موضوعاتی مانند آتشسوزی هورالعظیم نیز با طرف عراقی به صورت مستمر مذاکره کردیم.
موالیزاده گفت: در مذاکرات با عراق بر سر موضوع آب تأکید کردیم که اولویت ما تأمین آب برای کشت پاییزه است و اگر آب کرخه را به سمت هورالعظیم رها کنیم، برای کشت پاییزه دچار مشکل خواهیم شد؛ به طور طبیعی تأمین آب کشت پاییزه برای کشاورزان عزیز خوزستانی برای ما اولویت و اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: در سفر رئیسجمهور ۱۱.۵ همت تسهیلات برای سرمایهگذاری در استان به بانکها ابلاغ شد، اما متأسفانه تاکنون بانکها همکاری خوبی نداشتهاند و با وزیر اقتصاد نیز در این زمینه صحبت کردهام.
استاندار خوزستان تصریح کرد: بانکها باید خود را مقید بدانند که به توسعه استان کمک کنند و این تسهیلات را به سرمایهگذاران پرداخت کنند که اگر بتوانیم این کار را تا پایان امسال به نتیجه برسانیم، بسیار مؤثر خواهد بود.
موالیزاده با تشکر از تلاشهای بیوقفه مجموعه دستاندرکاران استانداری خوزستان گفت: تیم استانداری منسجم و همدل است و همه دوستان بیستوچهار ساعته و با از خودگذشتگی کار میکنند.
وی افزود: ما برای توسعه اقتصادی استان چند سناریو تهیه کردهایم و چارچوب آن مشخص شده است و از همراهی نمایندگان مجلس در این مسیر استقبال میکنیم.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: موفقیت نمایندگان مجلس را موفقیت خودمان میدانیم و معتقدیم همه ما سربازان نظام و ولایت هستیم که باید دست به دست هم دهیم و انشاءالله با همگرایی، مشکلات مردم را حل کنیم.
موالیزاده در پایان گفت: این جلسات به صورت ماهانه و هم در اهواز و هم در تهران ادامه خواهد یافت تا بتوانیم مسائل اساسی استان را با همراهی نمایندگان پیگیری کنیم.