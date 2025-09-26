نزاع دسته‌جمعی در روستای دول‌دیزج ارومیه به کشته‌شدن یک نفر و زخمی‌شدن ۱۳ نفر دیگر منجر شد. فرمانده انتظامی استان دستور ویژه‌ای برای دستگیری عاملان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی در روستای دول‌دیزج واقع در محور ارومیه به مهاباد، یک نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، اعلام کرد که روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان از وقوع نزاع در این روستا مطلع شد. بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات حیدرآباد شهرستان نقده، با هماهنگی نیرو‌های انتظامی، به محل حادثه اعزام شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این درگیری منجر به یک کشته و ۱۳ مصدوم شده است. مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند و فرد فوتی نیز تحویل مراجع ذیصلاح گردید.

در پی این حادثه که ناشی از اختلاف شخصی و درگیری مسلحانه بود، فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی دستور ویژه‌ای برای دستگیری قاتل صادر کرد. پرونده در اختیار تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته و این تیم به سرنخ‌های مهمی در خصوص عوامل دخیل دست یافته‌اند.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد که امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به جنایت و اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه می‌زنند، با شدت برخورد خواهد کرد.