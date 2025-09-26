حسین شرفخانلو، راوی مراسم تشییع سید حسن نصرالله، این آیین را نمادی از سوگ قهرمانانه و حماسه‌آفرینی مردم لبنان دانست.

حسین شرفخانلو راوی و نویسنده کتاب "خسوف در بیروت" در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: سید حسن نصرالله بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی، انسانی، سیاسی و فرهنگی لبنان بود که طی یک اقدام تروریستی آشکار به شهادت رسید.

وی افزود:مردم لبنان در حالی که گرفتار جنگ بودند و مجال سوگواری نداشتند، توانستند غم فقدان رهبرشان را به حماسه‌ای بی‌نظیر بدل کنند.

شرفخانلو گفت: صحنه‌هایی که در پشت تابوت سید حسن دیده می‌شد و همچنین مراسم روز بعد در تشییع صفی‌الدین در دیر قانون، نشان داد چگونه شور و حماسه جای اندوه را گرفت و ملت لبنان از دل سوگ، روایت مقاومت و ایستادگی ساخت.

وی با اشاره به جمله ماندگار حضرت زینب(س) گفت: شکوه این مراسم برای من عینیت همان عبارت بود که فرمود: ما رأیتُ إلا جمیلا. من این فرصت را داشتم که آن جمله را در این واقعه زندگی کنم.

قسمتی از روایت حسین شرفخانلو از تشییع سیدحسن نصرالله در کتاب "خسوف در بیروت"

"هر بار که به تشییع شهیدی رفته ام، دست روی تابوت در گوشش خوانده ام، که وقتی رسیدی بهشت به پدرم سلام برسان و حالا در اولین قدم ها به سوی تشییع شهیدی که پنجه در پنجه شیطان انداخته به اندازه عمر من سابقه در جهاد و مبارزه دارد، همین جمله را عین ذکر تکرار می کرد" آقا سید مبارکت باشد، شهادت. خسته نباشی از این همه سال دویدن و دست آخر رسیدن وقتی که تا آسمان بالا رفتی، وقتی رسیدی بهشت، وقتی دیدار هایت تازه شد، وقتی خستگی هایت در شدند، لطفا حواست باشد... سلام مرا به پدرم برسانید اسمش علی آقاست. علی شرفخانلو. ساکن چهل و دو ساله همان بهشتی که تو میهمان جدیدش شده ای، بخش شهدای ایرانی پردیس بچه های لشکر آقا مهدی باکری لشکر سی و یک عاشورا. از قدیمی های آن جاست پیدا کردنش سخت نیست یکی است مثل خودت خوش خنده و خوش بر و رو. دیدیش بگو حسین می گفت: دلم برایت تنگ شده است."

کتاب "خسوف در بیروت" که به تازگی رونمایی شده، اثری است که روایت های ۱۷ راوی و نویسنده رااز مراسم تشییع سیدحسن نصرالله گردآوری کرد است.

حسین شرفخانلو نویسنده‌ای اهل شهرستان خوی که پیش این آثار "آخر شهید می شوی"، "بی بابا"، "شبیه خودش" و "امین آرا" از او به چاپ رسیده است.