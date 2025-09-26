محبوبه سادات رضوی نیا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ با اشاره به تجربه پیشین خود در نگارش کتاب «عایده» درباره زندگی یک مادر شهید لبنانی گفت: همین آشنایی با جامعه و فرهنگ لبنان باعث شد بتواند مراسم بدرقه دبیرکل حزب‌الله را از زاویه‌ای نزدیک‌تر روایت کند.

رضوی‌نیا افزود: برای من جالب بود که نه تنها هواداران حزب‌الله، بلکه از همه طبقات و اقشار مردم لبنان در این مراسم حضور داشتند و این وداع به یک حماسه ملی تبدیل شد.

این نویسنده گفت: فضای پرهیاهوی بدرقه سید حسن نصرالله نشان داد جایگاه او فراتر از یک رهبر سیاسی است و در قلب مردم لبنان به عنوان نماد مقاومت ثبت شده است.

قسمتی از روایت محبوبه سادات رضوی نیا در کتاب "خسوف در بیروت":

بیروت باورش نمی شد، اشک می ریخت، فریاد می کشید. لباس سیاهش را چنگ می زد از حال می رفت و روی زمین می افتاد یا روی جدول کنار خیابان می نشست، پشت سر هم سیگار می گیرند زخمی و خسته بود عاصی و سرگردان خشمگین و نالان. بیروت همه چیز بود همه کس از جوان های هیئتی ،از جوان های یتیم شده حزب الله تا دخترکان پریشان موی مسیحی ،سربازهای در قنداق و زن هایی که چهره شان صلابت مردانه ای داشت، حشد الشعبی عراق، انصارالله یمن ؛روحانی های عمامه مشکی و سپید ایرانی، مفتی های اهل سنت، سوری های آواره ....

کتاب "خسوف در بیروت" به کوشش مهدی قزلی و به قلم جمعی از نویسندگان روایت‌هایی از فقدان و تشییع سید حسن نصرالله را بازگو می‌کند.این اثر را "به نشر" منتشر کرده است.

محبوبه سادات رضوی نیا متولد سال 1354 ،نویسنده و مترجم است که پیش از این کتاب "عایده" ، "بازیدار" ، "زمینی که مرا بالا برد" از به چاپ رسیده است.