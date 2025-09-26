پخش زنده
محبوبه سادات رضوینیا، یکی از روایتگران کتاب «خسوف در بیروت»، حضور گسترده اقشار مختلف مردم لبنان در تشییع سید حسن نصرالله را مهمترین و تأثیرگذارترین صحنه این مراسم توصیف کرد.
محبوبه سادات رضوی نیا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ با اشاره به تجربه پیشین خود در نگارش کتاب «عایده» درباره زندگی یک مادر شهید لبنانی گفت: همین آشنایی با جامعه و فرهنگ لبنان باعث شد بتواند مراسم بدرقه دبیرکل حزبالله را از زاویهای نزدیکتر روایت کند.
رضوینیا افزود: برای من جالب بود که نه تنها هواداران حزبالله، بلکه از همه طبقات و اقشار مردم لبنان در این مراسم حضور داشتند و این وداع به یک حماسه ملی تبدیل شد.
این نویسنده گفت: فضای پرهیاهوی بدرقه سید حسن نصرالله نشان داد جایگاه او فراتر از یک رهبر سیاسی است و در قلب مردم لبنان به عنوان نماد مقاومت ثبت شده است.
قسمتی از روایت محبوبه سادات رضوی نیا در کتاب "خسوف در بیروت":
بیروت باورش نمی شد، اشک می ریخت، فریاد می کشید. لباس سیاهش را چنگ می زد از حال می رفت و روی زمین می افتاد یا روی جدول کنار خیابان می نشست، پشت سر هم سیگار می گیرند زخمی و خسته بود عاصی و سرگردان خشمگین و نالان. بیروت همه چیز بود همه کس از جوان های هیئتی ،از جوان های یتیم شده حزب الله تا دخترکان پریشان موی مسیحی ،سربازهای در قنداق و زن هایی که چهره شان صلابت مردانه ای داشت، حشد الشعبی عراق، انصارالله یمن ؛روحانی های عمامه مشکی و سپید ایرانی، مفتی های اهل سنت، سوری های آواره ....
کتاب "خسوف در بیروت" به کوشش مهدی قزلی و به قلم جمعی از نویسندگان روایتهایی از فقدان و تشییع سید حسن نصرالله را بازگو میکند.این اثر را "به نشر" منتشر کرده است.
محبوبه سادات رضوی نیا متولد سال 1354 ،نویسنده و مترجم است که پیش از این کتاب "عایده" ، "بازیدار" ، "زمینی که مرا بالا برد" از به چاپ رسیده است.