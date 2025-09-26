پخش زنده
امروز: -
در هفته پنجم رقابتهای های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم خیبر خرم آباد در خانه مغلوب سپاهان اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، خیبر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف سپاهان رفت.
این بازی در پایان با تک گل دقیقه ۳۲ احسان حاجصفی به نفع سپاهان خاتمه یافت.
خیبر پیش از این دیدار در رده سوم و سپاهان با ۲ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار داشت.
خیبر خرم آباد از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، دهم مهرماه مهمان ملوان بندر انزلی خواهد بود.