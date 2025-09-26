مومنان نمازگزار استان مرکزی پس از اقامه نمازجمعه، با امضا کردن طومار حمایت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، بار دیگر تجمیع دیانت و سیاست را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام میرصادقی خطیب جمعه خمین با اشاره به اینکه غنی‌سازی اورانیوم برای کشور یک مسئله علمی و استقلال است و فقط مسئله فنی نیست، گفت: ملت پر افتخار ایران برای رسیدن به حق خود منتظر اجازه هیچ فردی نخواهد ماند.

حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه گفت: مسیر تعاملات بین المللی را باید از موضع قدرت و اقتدار دنبال کرد و باید در برابر دشمن محکم ایستادگی کرد.

حجت الاسلام ربانی امام جمعه محلات گفت: وحدت ایجادشده در جنگ ۱۲ روزه، عامل شکست دشمن بود و امروز دشمنان تلاش می‌کنند این انسجام را از بین ببرند که باید هوشیار بود.

حجت‌الاسلام نیکویی امام جمعه دلیجان گفت: بدعهدی‌ها و نقض تعهدات ایالات متحده‌ی آمریکا در طی ده سال گذشته بر همگان روشن است و باید در مقبال ان‌ها آگاهانه عمل کرد.

حجت الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شازند گفت: غنی سازی یک دستاورد ملی است که نمی‌توان آن را فدای خواسته‌های غیرمنطقی دیگران کرد، حفظ این توانمندی به عنوان سرمایه ملی است و ایران در برابر فشار‌های خارجی برای توقف غنی‌سازی هسته‌ای تسلیم نشده و نخواهد شد.

حجت الاسلام ابراهیمی خطیب جمعه زرندیه گفت: دفاع مقدس را با ایستادگی در برابر دشمن به پیش بردیم و دشمن اشغالگر را بدون مذاکره از وطن بیرون کردیم.

حجت الاسلام صفاهانی امام جمعه خنداب گفت: شهدا باعث عزت، اقتدار و پیشرفت ماشدند، ما هرچه داریم از شهدا است.

حجت الاسلام طیبی امام جمعه موقت تفرش گفت: غنی سازی اورانیوم حق ماست و و ما از حق خود کوتاه نمی‌آییم.

حجت الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان گفت: در هیچ‌یک از مذاکرات، آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و با رفتار استکباری، توافق‌ها را نقض کرده است.

حجت الاسلام سعیدی خطیب جمعه کمیجان گفت: رهبر معظم انقلاب با سخنرانی خود مسیر درست را برای پیشبرد اهداف نظام ترسیم کردند.