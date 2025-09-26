به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم علیه السلام نیروی دریایی رشت در این مراسم با اشاره به جایگاه والا و مهم سربازان در دفاع از مرز‌های کشور، گفت: سربازان در دوره‌های مختلف از جمله دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت کردند همواره تا پای جان برای دفاع از وطن ایستاده‌اند.

امیر دریادار دوم منصور لشنی با بیان اینکه سربازان در کنار وظایف نظامی، در مأموریت‌های امدادی، حوادث غیرمترقبه و حتی فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی حضوری فعال دارند، افزود: آیین پاسداشت روز سرباز فرصتی مغتنم برای ادای احترام به خانواده‌های این جوانان است که با صبوری، فرزندان خود را راهی خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند.