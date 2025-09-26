اعضای بدن محمدیاسین وهابی نوجوان ۱۵ ساله قمی که در اثر حادثه رانندگی دچار مغزی شده بود با رضایت خانواده نوعدوستش به چندین بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اعضای بدن محمدیاسین وهابی به چند بیمار حیات دوباره بخشید. اعضای این نوجوان ۱۵ ساله قمی که در حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوعدوستش به چندین بیمار نیازمند اهدا شد.

عصر امروز پیکر این مرحوم در آرامستان باغ بهشت آرام گرفت. این پنجمین اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در استان قم است که به بیماران در انتظار عضو، حیات و زندگی دوباره می‌بخشد.

متقاضیان دریافت کارت اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.muq.ac.ir در بخش ثبت نام متقاضیان اهدای عضو نام نویسی کنند.



