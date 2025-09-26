دیدار دو تیم شمس‌آذر قزوین و استقلال تهران از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی به پایان رسید.

توقف خارج از خانه استقلال مقابل شمس‌آذر

توقف خارج از خانه استقلال مقابل شمس‌آذر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم فوتبال شمس‌آذر و استقلال در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر امروز (جمعه، ۴ مهر) به مصاف هم رفتند که این در دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

بازیکنان شمس‌آذر در دقایق ابتدایی فشار زیادی را روی دروازه استقلال وارد کردند و در چند صحنه موقعیت گلزنی خوبی داشتند، اما موفق به گلزنی نشدند. در ادامه هم استقلال فرصت‌هایی را ایجاد کرد که توپ مهاجمان راهی به دروازه حریف پیدا نکرد.

استقلال در این نیمه فرصت‌های بیشتری را ایجاد کرد، اما خط دفاعی منظم شمس‌آذر و عملکرد خوب دروازه‌بان‌های دو تیم به همراه فرصت سوزی مهاجمان باعث شد تا نیمه نخست این بازی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم این دیدار با حملات استقلال آغاز شد تا در نهایت در دقیقه ۵۴ مهران احمدی با یک شوت پای چپ از بیرون محوطه جریمه گل اول آبی‌های تهران را به ثمر رساند.

در دقیقه ۷۲ توپ ارسالی بازیکنان شمس‌آذر با ضربه سر صائب محبی همراه شد، اما دفع ناقص آنتونیو آدان و اشتباه ابوالفضل جلالی باعث شد تا مجددا محبی صاحب موقعیت شود و گل اول شمس‌آذر را به ثمر برساند.

استقلال با این نتیجه و با ۶ امتیاز در مکان هشتم جدول است و شمس آذر هم با ۲ امتیاز در جایگاه پانزدهم قرار دارد.