سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: تنها یک برد نمی‌تواند وضعیت ما را تغییر دهد، چون هنوز بازی‌های زیادی باقی مانده است و باید روند خوب‌مان را ادامه دهیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان جمعه شب در نشست خبری پس از دیدار با خیبر خرم‌آباد گفت: این بازی برای ما از جنبه‌های مختلف اهمیت زیادی داشت و در مجموع به‎جز بخش‌هایی از نیمه اول و ضربات ایستگاهی، عملکرد خوبی از بازیکنانم دیدم.

وی افزود: در ۲۰ دقیقه ابتدایی خیبر عملکرد بهتری نسبت به ما داشت و شاید به خاطر جو استادیوم یا استرسی که بازیکنان داشتند کمی سردرگمی به‌وجود آمد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: در دقایق میانی بازیکنانم در جاگیری مشکل داشتند و توپ‌های زیادی را از دست دادیم، اما از دقیقه بیستم به بعد توانستیم کنترل بیشتری روی جریان بازی داشته باشیم.

نویدکیا اضافه کرد: در نیمه دوم شرایط خیلی بهتر شد و بازیکنانم توانستند با اعتمادبه‌نفس بیشتری بازی کنند و تنها در مقاطعی از بازی خیبر با استفاده از ضربات ایستگاهی خطرناک ظاهر شد، اما به‌جز این بخش، تیم ما توانست مرکز زمین را در اختیار بگیرد و روند بازی را کنترل کند.

وی با بیان اینکه در نیمه اول موقعیت‌های زیادی خلق نشد، اما در نیمه دوم عملکرد تیم رضایت‌بخش بود، افزود: بازیکنان تیمم توانستند با آرامش بیشتری کار کنند، توپ را در زمین به گردش دربیاورند و این مسئله باعث شد اعتمادبه‌نفس تیم بالاتر برود و بتوانیم کنترل کامل‌تری داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد: در ۲۰ دقیقه نخست بازی از سبک فوتبال تیمم راضی نبودم، چون هم بازیکنان ما و هم خیبر بیشتر توپ‌های بلند می‌زدند و بازی کیفیت لازم را نداشت، اما پس از آن شرایط تغییر کرد و ما توانستیم بر جریان مسابقه مسلط شویم و در نهایت به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

نویدکیا یادآور شد: تیم خیبر تیم با وجود بازیکنان جوان و جو فوق‌العاده ورزشگاه توانست نمایش خوبی داشته باشد و معتقدم اگر از این مجموعه حمایت شود قطعاً روز به روز شرایط‌شان بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت برد امروز، توضیح داد: در پنج بازی اخیر لیگ و آسیا، پنج دیدارمان خارج از خانه بود و تنها دو بازی خانگی داشتیم که یکی مقابل پرسپولیس و دیگری برابر تراکتور بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: با وجود خلق موقعیت‌های زیاد در مسابقات قبلی شکست خوردیم، اما به‌غیر از نیمه دوم دیدار با ملوان، در بقیه بازی‌ها نسبتاً راضی بودم.

نویدکیا گفت: طبیعی است که یک سرمربی در تیم بزرگ تحت فشار قرار داشته باشد و من هم با آگاهی از این شرایط مسئولیت سپاهان را پذیرفتم.

وی یادآور شد: تنها یک برد نمی‌تواند وضعیت ما را تغییر دهد، چون هنوز بازی‌های زیادی باقی مانده است و باید روند خوب‌مان را ادامه دهیم. این پیروزی کمک می‌کند از نظر روحی و روانی شرایط بهتری پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطر نشان کرد: بازیکنان نیاز داشتند چنین بردی را تجربه کنند تا فشار‌ها کاهش یابد و بتوانند در ادامه لیگ با آرامش بیشتری به میدان بروند.

نویدکیا بیان کرد: سه امتیاز این دیدار برای ما ارزش زیادی داشت و تلاش می‌کنیم با ادامه این روند جایگاه مناسبی در لیگ به‌دست بیاوریم.