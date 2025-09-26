پخش زنده
ارگ تاریخی بلقیس اسفراین یکی از بزرگترین بناهای خشتی وگلی ایران است که در ۳ کیلومتری جنوب غربی شهرستان اسفراین قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هرساله تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از این ساخته خشتی و گلی به این منطقه سفر میکنند.
این سازه بزرگ خشتی که به نارین قلعه نیز معروف است، وسعتی حدود ۵۱ هزار مترمربع دارد که زمانی ۲۹ برج در اندازههای متفاوت، حفاظت از آن را برعهده داشتهاند.
شهر تاریخی بلقیس به شماره ۴۴۹۷ در فهرست آثار ملی ثبت شده و با توجه به اهمیت و غنای تاریخی آن در سال ۸۸ به عنوان پایگاه میراث فرهنگی مصوب و فعالیت مطالعاتی، مرمتی و باستان شناسی آن آغاز شد.
ارگ بلقیس، بنایی باقی مانده از دوران سلجوقیان و صفویان، یکی از آثار تاریخی خراسان شمالی است که اشیای به جا مانده از آن، زندگی شکوهمندانه با مهندسی پیشرفته را از گذشتگان یادآور میشود.