پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از آغاز فعالیت عملیاتی ایستگاه مطالعاتی میش مرغ خبر داد و تاکید کرد که این مرکز برای نخستینبار موفق به تکثیر این گونه ارزشمند شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برای اولین بار در سطح ملی، ایستگاه مطالعاتی میش مرغ در شهرستان بوکان آغاز به کار کرد تا اقدامات عملی و موثری در زمینه تکثیر و حفاظت از این گونه نادر برداشته شود.
رحیم عبدالکریمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان، در این باره گفت: مجموعه ایستگاه مطالعاتی میش مرغ امسال به صورت عملی شروع به فعالیت کرد و توانستیم گامهای موثری در راستای تکثیر و حفظ این گونه برداریم. در این مسیر از نیروهای محلی بهرهمند شدیم و تمهیدات ویژهای توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از میش مرغ در نظر گرفته شده است.
وی افزود: قدم به قدم به سوی رسیدن به اهداف ایدهآل پیش میرویم و با اختصاص بودجه مناسب، برای نخستین بار موفق به تکثیر میش مرغ خارج از زیستگاه طبیعیاش شدهایم.
فرماندار بوکان نیز در بازدید از این مرکز مطالعاتی، قول مساعد برای فراهمسازی زیرساختهای لازم جهت حفاظت و نگهداری از این گونه نادر را داده است.