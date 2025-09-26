به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس نماینده فوتبال استان مرکزی با تک گل دقیقه ۴۹ رحمان جعفری از روی نقطه پنالتی دروازه ذوب آهن را باز کرد و با همین تک گل پیروز میدان لقب گرفت.

بدین ترتیب آلومینیوم عدد امتیازات خود را به ۶ رساند و هم امتیاز با تیم‌های ششم تا نهم جدول به دلیل تفاضل گل کمتر در خانه دهم جدول قرار گرفت.

در هفته ششم این رقابت‌ها جمعه ۱۱ مهرماه آلومینیوم سازان در اراک پذیرای شمس آذر قزوین خواهند بود.