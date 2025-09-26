به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی رحمتی در نشست خبری پس از بازی با سپاهان گفت: بابت باخت از همه هواداران عذرخواهی می‌کنم؛ تمام تلاشمان را کردیم و بازیکنان خیلی زحمت کشیدند.

وی ادامه داد: نود دقیقه سوار بر بازی بودیم و بازیکنانم خیلی دویدند و جنگیدند و خیلی فراتر از چیزی که تصور می‌شود، با یک تیم ۲ هزار میلیاردی بازی کردیم و باید سعی کنیم خیلی زود به لحاظ روحی و روانی به شرایط نرمال برگردیم تا بتوانیم از هفته آینده به شرایط ایده‌آل نتیجه‌گیری برگردیم، چون از لحاظ فوتبالی خوب هستیم.

رحمتی تصریح کرد: هر تیمی که بسته شده و هزینه می‌کند یک هدفی را دنبال می‌کند؛ از روز اول مجموعه باشگاه یک هدف را دنبال می‌کند و بر اساس آن هدف پیش می‌رویم؛ در ترکیب تیم تنها دو بازیکن بالای ۳۰ سال حضور دارند و بقیه جوان هستند.

سرمربی خیبر خرم آباد اضافه کرد: بجز ضربات ایستگاهی و اوت دستی چیز زیادی از سپاهان ندیدیم و طبیعی است که با توجه به این تعداد بازیکن قوی در ترکیب این تیم و پرس شدید ما، در دقایقی بازی تیم افت کند.

رحمتی عنوان کرد: دنبال جذب مهاجم هستیم و یکی از معضلات فوتبال ایران نبود مهاجم است؛ دو مهاجم تیم سپاهان به اندازه نصف بودجه باشگاه خیبر هستند.

وی تصریح کرد: تیم خیبر تغییرات زیادی داشت و حدود ۸ بازیکن عوض شدند و بازیکنان جوانی بازی می‌کنند؛ باید هجمه و فشار برد از روی بازیکنان برداشته شود؛ ما برای کسب ۳ امتیاز بازی را شروع کردیم و به دنبال وقت تلف کردن نبودیم و دائما در حال حمله بودیم.

سرمربی خیبر خرم آباد افزود: تیم ما جوان است و مقداری زمان می‌برد تا هماهنگ شوند؛ امروز از بازیکن ۱۷ ساله‌ای استفاده کردیم و خواهش می‌کنم از این جوانان حمایت کنید؛ به من انتقاد کنید ولی از بازیکنان حمایت کنید تا این تیم از بین نرود و زمان بدهید تا بتوانند رشد کنند.

وی یادآوری کرد: فوتبال یک نوع زندگی است و یک بازیکن جوان به مرور تجربه کسب می‌کند و وقتی از لیگ۱ به لیگ برتر می‌آید، زمان می‌برد تا تبدیل به یک بازیکن با تجربه شود؛ تیم‌های بزرگی که پول دارند، می‌توانند بازیکنان سطح بالا و با تجربه بخرند، اما تیم‌هایی که بودجه زیادی ندارند، مجبور هستند زمان بدهند تا بازیکن رشد کند.

رحمتی خاطرنشان کرد: دو بازی اخیر که باختیم مقابل تیم‌هایی بود که پارسال سوم و پنجم شدند و ما دوازدهم شدیم و با کمترین اختلاف باختیم که فکر می‌کنم حق ما باخت نبود و حتی در بازی با فولاد گل زدیم که مردود شد. تیم ما یک تیم با شخصیت است؛ نگاه را باید از نتیجه گرایی برداریم و ببینیم که تیم رو به جلو حرکت می‌کند؛ نباید ذهنیت قهرمانی با خیبر را داشت ولی برای کسب یک جایگاه مناسب، خوب عمل می‌کنیم و بهتر هم می‌شویم.