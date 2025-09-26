پخش زنده
امروز: -
تازهترین تقریظ رهبر انقلاب بر سه کتاب با موضوع دفاع مقدس آبان ماه رونمایی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی چندی پیش، پس از مطالعه سه کتاب «خانومْ ماه»، «تبِ ناتمام» و «همسفرِ آتش و برف» بر آنها تقریظ نوشتهاند.
این سه کتاب به روایتهایی از زندگی قهرمانبانوانایرانی، همسران و مادر سه شهید دوران دفاع مقدس، به شرح زیر میپردازد:
«خانومْ ماه» داستانی از زندگی خانمْناز علینژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت میشود و از زندگی و انتخابهای خانمْناز میگوید. ساجده تقی زاده نگارش این کتاب را بر عهده داشته و بهنشر ناشر آن است.
کتاب «تب ناتمام» روایت زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی از قم است که ۱۷ سال عاشقانه و صبورانه فرزند جانبازش را پرستاری کرده است. شهید «حسین دخانچی» سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن شد و در سال ۱۳۸۱ به دلیل عوارض مجروحیت به شهادت رسید. زهرا حسینی مهرآبادی نویسندهی کتاب و انتشارات حماسهییاران ناشر آن است.
«همسفر آتش و برف» رمان مستندی است از روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری از زندگی پرفراز و نشیب این سردار شهید. انتشارات روایت فتح ناشر این کتاب و فرهاد خضری نویسنده آن است.
تقریظ حضرت آیتالله خامنهای بر این سه کتاب، در آبان ماه ۱۴۰۴ و در ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها و هفتۀ کتاب، توسط مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد.