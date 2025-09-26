پخش زنده
چهارم مهرماه در تقویم رسمی کشور به نام «روز سرباز» نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، چهارم مهرماه در تقویم کشور به نام روز سرباز مزین شده است؛ روزی که یادآور نقشآفرینی جوانانی است که با لباس یکرنگ سربازی، نماد نظم، ایستادگی و فداکاری هستند.
سربازانی که صبح شان با صف و سلام آغاز میشود، اما حضورشان تنها در پادگانها خلاصه نمیشود؛ آنان در مرزها، در دل بحرانها و در کنار مردم، پاسدار امنیت و آرامش وطن هستند.
به همین مناسبت، همکار خبرنگارمان در گزارشی به سراغ سربازان رفته تا شنونده خاطرات آنها از روزهای خدمت، سختیها، دلتنگیها و البته افتخار بزرگ پاسداری از میهن باشیم...