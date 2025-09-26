پس از ماه‌ها محاکمه، دادگاه فرانسه سرانجام حکمش را درباره سارکوزی صادر و اعلام کرد، سلول وی را در زندان پاریس مشخص کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ ونسان پرونگار، وکیل مبارزه با سوء استفاده مالی با بیان اینکه در فرانسه نخستین بار است که یک رئیس جمهور سابق به زندان محکوم شده است، گفت: این یک پیروزی برای حاکمیت قانون است.

محکومیت ۵ ساله سارکوزی مربوط به انتخابات ۲۰۰۷ -یعنی دو دهه قبل- است. سارکوزی متهم شد برای مخارج انتخابات، از قذافی ۵۰ میلیون یورو گرفته است. این پرونده وقتی مطرح شد که سارکوزی در انتخابات ۲۰۱۲ رای نیاورد.

نیکلا سارکوزی گفته اگر آنها واقعا می‌خواهند من در زندان بخوابم، این کار را می‌کنم. البته با سربلندی! من بی گناهم. این حکم ناعادلانه و مایه رسوایی است.

سارکوزی که به قذافی قول داده بود کاری کند که غربی‌ها از او تعریف کنند، وقتی رئیس جمهور شد دستور حمله فرانسه به لیبی را صادر کرد. نشریه لوپوئن سال ۲۰۱۲ نوشت: کسی هم که قذافی را به قتل رساند، مامور فرانسه بود.

سارکوزی باید ۲۱ مهر خودش را به زندان سانته در مرکز پاریس معرفی کند.