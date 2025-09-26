لی چیانگ، نخست وزیر چین در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد: بازگشت عصر قانون جنگل، جایی که ضعیفان قربانی قدرت شوند، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی است و تنها عدالت می‌تواند مانع خشونت گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از تارنمای سازمان ملل متحد، لی چیانگ در سخنرانی در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: هشتاد سال پیش، فاشیسم در نبردهایی بی‌باکانه توسط مردان و زنان قهرمان سراسر جهان شکست خورد و سازمان ملل برای تحقق آرمان جهانی آزاد از جنگ تاسیس شد. این رویداد همچنین آغاز راهی مهم برای ایجاد نظم بین‌المللی پس از جنگ و پیگیری صلح و توسعه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هشتاد سال گذشته، پیچیده اما هدفمند بوده است، گفت: سازمان ملل متحد کنونی معتبرترین نهاد بین‌دولتی جهان است که بر اساس نظام جهانی متمرکز بر این سازمان و نظم بین‌المللی مبتنی بر حقوق بین‌الملل فعالیت می‌کند. در این مدت، جامعه بشری به صلح کلی دست یافته و سطوح بی‌سابقه‌ای از توسعه و رفاه را تجربه کرده است.

لی با اشاره به اینکه در طول ۱۸ سال گذشته، محیط بین‌المللی نسبتا صلح‌آمیز باعث رشد چشمگیر اقتصاد جهانی شده است، افزود: امروز که آرزوی صلح و توسعه در جهان قوی‌تر از گذشته شده، نسل ما موظف است نیروی صلح و توسعه را بیش از پیش تقویت کند.

نخست‌وزیر چین همچنین به انصاف و عدالت به‌ عنوان مهمترین ارزش‌های مورد پیگیری جامعه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: تاریخ بارها نشان داده است که وقتی قدرت حق را تعیین کند، جهان در معرض تقسیم و پس‌رفت قرار می‌گیرد.

وی هشدار داد که اگر عصر قانون جنگل بازگردد و ضعیفان طعمه قویان شوند، جامعه بشری با خونریزی و خشونت بیشتری مواجه خواهد شد.

لی افزود: به‌ عنوان اعضای خانواده جهانی باید عدالت را حفظ کنیم و همزمان به دنبال منافع خود باشیم. این مساله به ویژه برای کشورهای بزرگ اهمیت دارد. تنها زمانی که همه کشورها، بزرگ و کوچک، به طور برابر مورد احترام قرار گیرند و چندجانبه‌گرایی واقعی اعمال شود، حقوق و منافع همه بهتر حفاظت خواهد شد.

وی با بیان اینکه جهان کنونی وارد دوره‌ای جدید از تلاطم و تحول شده است، تصریح کرد: یک‌جانبه‌گرایی و ذهنیت جنگ سرد دوباره ظهور کرده است و قواعد و نظم بین‌المللی که در طول ۸۰ سال گذشته ایجاد شده‌اند با چالش جدی مواجه شده و نظام بین‌المللی موثر به طور مرتب مختل می‌شود.

لی ادامه داد: «چرا ما انسان‌ها که از مشکلات و سختی‌ها سربلند بیرون آمده‌ایم، نمی‌توانیم با وجدان و عقلانیت بیشتری عمل کنیم، با مهربانی با یکدیگر رفتار کنیم و در صلح همزیستی کنیم؟ چگونه می‌توانیم در مواجهه با حوادث فاجعه‌بار انسانی چشم ببندیم، به جنایاتی که آشکارا انصاف و عدالت را لگدمال می‌کنند بی‌تفاوت باشیم و دست‌هایمان را روی هم بگذاریم؟ چگونه می‌توانیم در برابر اعمال بی‌رحمانه هژمونی و زورگویی سکوت کنیم و تسلیم شویم از ترس قدرت؟ و چگونه می‌توانیم بگذاریم شور و اشتیاق و فداکاری پیشینیان در تأسیس سازمان ملل به سادگی در صفحات تاریخ محو شود؟»

وی همچنین در این سخنرانی اعلام کرد که پکن آماده است اقدامات هماهنگ و موثر با همه طرف‌ها انجام دهد تا راه‌حل‌های ملموس‌تری ارائه کرده و صلح و توسعه جهانی را ارتقا دهد.

لی با بیان اینکه در میان ناپایداری و تلاطم‌های جهانی باید همه برای صلح و امنیت مشترک همکاری کنیم، افزود: همه کشورها بخشی از همین دهکده جهانی هستند و برای امنیت به یکدیگر وابسته‌ هستند پس باید برای چشم‌انداز امنیت مشترک، جامع، همکاری‌محور و پایدار به نگرانی‌های مشروع امنیتی همه کشورها احترام گذاشت و اختلافات و منازعات باید به‌طور مسالمت‌آمیز از مسیر گفت‌ و گو و مشورت حل شوند و اصرار بر رویارویی نظامی یا استفاده خودسرانه از زور، تنها صلح را دورتر می‌کند.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت سریع فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، ارتباطات شبکه‌ای و تولید زیستی در سال اخیر، هشدار داد که این پیشرفت‌ها با خطرات بالقوه‌ای همراه بوده است.

لی همچنین تصریح کرد که چین ابتکار حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را پیشنهاد داده و تشکیل یک سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را ترویج کرده است.

وی در ادامه سخنرانی خود با تاکید براینکه چین آماده است با تمام اعضای سازمان ملل همکاری کند تا مقام و اقتدار این نهاد حفظ شود، گفت: علاوه بر این چین با سازمان ملل همکاری خواهد کرد تا تسهیل توسعه جهانی جنوب - جنوب راه‌اندازی و ۱۰ میلیون دلار بودجه حمایتی فراهم شود و با برنامه توسعه سازمان ملل همکاری می‌کند تا مرکز جهانی توسعه پایدار در شانگهای ایجاد شود تا اجرای برنامه ۲۰۱۳ سازمان ملل برای توسعه پایدار سرعت گیرد.

لی چیانگ در پایان خاطرنشان کرد: چین به تلاش‌های خود برای مشارکت در صلح و توسعه جهانی ادامه خواهد داد و امیدوار است با سایر کشورها همکاری کند تا آرمان‌های سازمان ملل حفظ شود، روحیه چندجانبه‌گرایی گسترش یابد، چهار ابتکار بزرگ جهانی اجرا شود تا به هدف ساخت جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشریت نزدیک شویم و جهان را به مکانی هماهنگ‌تر و زیباتر تبدیل کنیم.