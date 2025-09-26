پخش زنده
دورههای آموزشی تخصصی پرورش زنبور عسل با هدف توانمندسازی کشاورزان و توسعه اقتصادی در شهرستانهای لردگان و بن استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس جهاد کشاورزی استان گفت: در این دورهها با تأکید بر اهمیت زنبورداری در تولید محصولات با ارزش و ایجاد اشتغال پایدار، به انتقال دانش نوین به علاقهمندان پرداختند.
حسین بهرامی افزود: استان چهارمحال و بختیاری با وجود بیش از هزار گونه گیاهی مرتعی، آب و هوای معتدل و تنوع اقلیمی یکی از مستعدترین مناطق کشور برای فعالیت در زمینه پرورش زنبور عسل است.