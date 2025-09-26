پخش زنده
رئیس جمهور گفت: ما وظیفه داریم که وحدت و انسجام در امت اسلامی را تقویت، با توسعه ارتباطات و همکاریها در بخشهای اقتصادی، سیاسی، علمی، فنی و تخصصی به رشد و پیشرفت یکدیگر، کمک و برای مردم خود و همه ملتهای مسلمان، امنیت، رفاه و آرامش ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار شیخ صباح خالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه و حمایت از تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها را از سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست و ضمن تاکید بر علاقهمندی برای گسترش روابط و همکاریها میان ایران و کویت، تصریح کرد: آماده توسعه همکاریها با کشور دوست و برادر کویت در همه زمینهها هستیم و معتقدیم به هر میزان که بتوانیم ارتباطات را گسترش دهیم به نفع دو کشور و دو ملت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه، وحدت و همگرایی میان امت اسلامی را از ضروریات دنیای امروز برشمرد و افزود: ما بر اساس آموزههای دینی و توصیههای نبی مکرم اسلام معتقدیم مسلمانان با یکدیگر برادرند و هر اختلاف نظر و سلیقهای میان خود را باید با گفتوگو و صمیمیت حل کنند. ما وظیفه داریم وحدت و انسجام در امت اسلامی را تقویت، با توسعه ارتباطات و همکاریها در بخشهای اقتصادی، سیاسی، علمی، فنی و تخصصی به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک کنیم و برای مردم خود و همه ملتهای مسلمان امنیت، رفاه و آرامش ایجاد کنیم.
آقای پزشکیان، ایجاد اختلاف و تفرقه در جهان اسلام را موضوع اصلی سیاستهای دشمنان علیه امت اسلامی دانست و تصریح کرد: اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در حمله به چند کشور اسلامی، بر خلاف نیات پلید آنها به همگرایی و همدلی بیشتر در منطقه انجامیده است و حتی برخی کشورهایی که تا دیروز در کنار این رژیم بودند نیز امروز از جنایتکاری آنان ابراز تنفر و انزجار میکنند.
رئیس جمهور در ادامه، بقا و حیات رژیم صهیونیستی را منوط به ایجاد جنگ، آشوب و جنایت در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: این رفتار ضد انسانی و بر خلاف تمام موازین حقوقی و بینالمللی، ماهیت واقعی این رژیم را آشکار کرده است و از اینرو، کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از این جنایتگری صهیونیستها و نجات مردم مظلوم غزه، هر آنچه در توان دارند، به کار گیرند.
آقای پزشکیان، همچنین به فضاسازی دروغین آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی همپیمانان غربی آنان علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران اشاره کرد و گفت: ما همانگونه که بارها اعلام کردهایم، هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هستهای نبودهایم و برنامه صلح آمیز هستهای ما برای استفاده در پزشکی، صنعت، کشاورزی و دیگر نیازهای ضروری مردم کشورمان است. بارها با حسن نیت تلاش کردهایم تا در تعامل با سازمانهای بینالمللی مربوطه، مسائل را در این زمینه حل و فصل کنیم، اما مشکل اینجاست که رژیم صهیونیستی و حامیان آن، نه تنها به دنبال حل مسئله نیستند، بلکه بهانهای برای به آشوب کشیدن منطقه میخواهند.
شیخ صباح خالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت نیز در این دیدار، ضمن ابلاغ سلامها و تحیات امیر کویت به آقای پزشکیان و ابراز خرسندی از این دیدار، از رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه تمجید کرد و گفت: با وجود همه تلاشهای ایران برای همگرایی و ایجاد امنیت و ثبات، متأسفانه رژیم صهیونیستی، اوضاع منطقه را متشنج کرده و حمله ۱۲ روزه به جمهوری اسلامی ایران، کل کشورهای منطقه را نگران کرده است؛ این مسائل نشان میدهد که این رژیم در اقدامات تجاوزکارانه در منطقه، هیچ حد و مرزی نمیشناسد.
ولیعهد کویت با تأکید بر علاقهمندی این کشور به تقویت و توسعه روابط و همکاریها با ایران و حل و فصل مسائل با تعامل و گفتوگوهای بیشتر میان مقامات عالی دو کشور، تصریح کرد: ما به درایت و خردمندی مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل موضوع هستهای و خاموش کردن شعله تنش در منطقه، اطمینان کامل داریم و ضمن حمایت از رویکرد ایران برای تقویت روابط منطقهای، بهویژه میان کشورهای اسلامی، آمادگی خود در این زمینه را اعلام میکنیم.
شیخ صباح خالد الحمد الصباح، همچنین ضمن قدردانی از دعوت آقای پزشکیان از امیر کویت برای سفر به تهران، تأکید کرد: برنامهریزیها برای این سفر در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد دیدار و گفتوگوی مقامات عالی دو کشور در تهران باشیم.