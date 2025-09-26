پخش زنده
سرشماری زنبورستانهای شهرستان سوادکوه شمالی از ۵ مهرماه آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرستان سوادکوه شمالی، از آغاز سرشماری زنبورستانها از تاریخ ۵ مهر لغایت ۱۷ مهر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، ساماندهی فعالیت زنبورداران، جمعآوری اطلاعات دقیق و برنامهریزی برای توسعه و حمایت از بهرهبرداران این حوزه است.
علی نوری نژاد افزود: اطلاعات جمعآوری شده در این سرشماری، مبنای برنامهریزیهای آینده برای حمایت از صنعت زنبورداری در شهرستان خواهد بود.
او از تمامی زنبورداران شهرستان سوادکوه شمالی خواست تا با کارشناسان همکاری لازم را داشته باشند و در بازه زمانی مشخص شده، به مرکز جهاد کشاورزی شهید علیرضا احمدی مراجعه و اطلاعات دقیق خود را ارائه دهند.