به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش پیاده‌روی خانوادگی در پارک ساحلی عجب‌شیر با حضور گسترده مردم و مشارکت ادارات شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، همایش پیاده‌روی خانوادگی از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز شد و خانواده‌ها مسیر مشخص‌شده از پارک ساحلی تا مقابل اداره ورزش و جوانان عجب شیر را پیاده‌روی کردند.

این همایش با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و همچنین ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی در جامعه برگزار شد.

در برگزاری این رویداد ادارات و نهادهایی چون فرمانداری، شهرداری، بخشداری‌های قلعه‌چای و مرکزی، سپاه و آموزش‌وپرورش شهرستان مشارکت داشتند.

در پایان مراسم طی قرعه‌کشی حدود ۵۰ جایزه شامل ۵ دستگاه دوچرخه، کارت هدیه و بن خرید لوازم‌التحریر بین شرکت‌کنندگان توزیع شد.این همایش بخشی از ویژه‌ برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان عجب‌شیر بود.