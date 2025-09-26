بازدید امام جمعه تبریز از نمایشگاه توانمندیهای دفاعی
به مناسبت هفته دفاع مقدس امام جمعه تبریز از نمایشگاه توانمندیهای دفاعی، امنیتی و فرهنگی در سنگ فرش مصلی اعظم حضرت امام (ره) تبریز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندیهای دفاعی، امنیتی و فرهنگی در سنگ فرش مصلی اعظم حضرت امام (ره) تبریز ضمن گفتگو با دستاندرکاران بر اهمیت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسلهای جوان تاکید کرد.
وی توانمندیهای به نمایش گذاشته شده را جلوهای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی و نماد همبستگی مردم و نیروهای مسلح دانست.