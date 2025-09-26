بازدید امام جمعه تبریز از نمایشگاه توانمندی‌های دفاعی

به مناسبت هفته دفاع مقدس امام جمعه تبریز از نمایشگاه توانمندی‌های دفاعی، امنیتی و فرهنگی در سنگ فرش مصلی اعظم حضرت امام (ره) تبریز بازدید کرد.