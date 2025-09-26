ممنوع شدن فعالیت دریانوردی در خزر
فعالیت دریانوردی و گردشگری دریای از فردا شنبه تا سه شنبه هشت مهر در دریای خزر ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
هواشناسی دریایی مازندران با صدور هشدار زرد اعلام کرد دریای خزر از ظهر فردا شنبه پنجم تا سهشنبه هشت مهرماه مواج و برای شنا، قایقرانی، فعالیتهای گردشگری، دریانوردی و صیادی ممنوع است.
بر اساس این گزارش بیشینه سرعت وزش باد تا ۴۷ کیلومتر بر ساعت از سمت غرب و شمال غرب و بیشینه ارتفاع موج نیز قابل ملاحظه خواهد بود.
هواشناسی مازندران ، قایق ها و شناورهای گردشگری، تصریح کرد: ️احتمال غرق شدن شناورهای کوچک صیادی️، اختلال در تردد شناورها به حوضچه بنادر️، غرق شدن شناگران و اختلال فعالیتهای فراساحلی هشدار داد و اعلام کرد در این مدت شنا، قایقرانی و فعالیتهای گردشگری و صیادی ممنوع است.