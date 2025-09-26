به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی دریایی مازندران با صدور هشدار زرد اعلام کرد دریای خزر از ظهر فردا شنبه پنجم تا سه‌شنبه هشت مهرماه مواج و برای شنا، قایق‌رانی، فعالیت‌های گردشگری، دریانوردی و صیادی ممنوع است.

بر اساس این گزارش بیشینه سرعت وزش باد تا ۴۷ کیلومتر بر ساعت از سمت غرب و شمال غرب و بیشینه ارتفاع موج نیز قابل ملاحظه خواهد بود.

هواشناسی مازندران ، قایق ها و شناورهای گردشگری، تصریح کرد: ️احتمال غرق شدن شناورهای کوچک صیادی️، اختلال در تردد شناورها به حوضچه بنادر️، غرق شدن شناگران و اختلال فعالیت‌های فراساحلی هشدار داد و اعلام کرد در این مدت شنا، قایق‌رانی و فعالیت‌های گردشگری و صیادی ممنوع است.