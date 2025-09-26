پخش زنده
امروز: -
هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران با شکست سنگین ایستا البرز برابر خاتون بم و برتری گلگهر سیرجان مقابل پرسپولیس برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان با برگزاری ۵ مسابقه به پایان رسید و خاتون بم مقابل ایستا البرز به برتری پر گل ۵ به صفر دست پیدا کرد و پرسپولیس با ۳ گل برابر گلگهر نخستین شکست خورد را تجربه کرد.
در دیگر رقابتهای این هفته پالایشگاز ایلام با تک گل خود برابر سپاهان به پیروزی رسید و تیم یاسام کردستان مقابل آوا تهران به تساوی بدون گل رضایت داد.
جدال فرا ایساتیس و ملوان بندر انزلی هم با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا امتیازها در این دیدار تقسیم شود.
نتایج هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:
*پالایشگاز ایلام ۱ – سپاهان صفر
*یاسام کردستان صفر– آوا تهران صفر
*فرا ایساتیس ۱ – ملوان بندرانزلی ۱
*ایستا البرز صفر – خاتون بم ۵
*گلگهر سیرجان ۳ – پرسپولیس صفر
در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان، خاتون بم و گل گهر سیرجان با ۶ امتیاز به ترتیب اول و دوم جدول هستند و پرسپولیس با ۴ امتیاز در جایگاه سوم است.