به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان با برگزاری ۵ مسابقه به پایان رسید و خاتون بم مقابل ایستا البرز به برتری پر گل ۵ به صفر دست پیدا کرد و پرسپولیس با ۳ گل برابر گل‌گهر نخستین شکست خورد را تجربه کرد.

در دیگر رقابت‌های این هفته پالایش‌گاز ایلام با تک گل خود برابر سپاهان به پیروزی رسید و تیم یاسام کردستان مقابل آوا تهران به تساوی بدون گل رضایت داد.

جدال فرا ایساتیس و ملوان بندر انزلی هم با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا امتیاز‌ها در این دیدار تقسیم شود.

نتایج هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*پالایش‌گاز ایلام ۱ – سپاهان صفر

*یاسام کردستان صفر– آوا تهران صفر

*فرا ایساتیس ۱ – ملوان بندرانزلی ۱

*ایستا البرز صفر – خاتون بم ۵

*گل‌گهر سیرجان ۳ – پرسپولیس صفر

در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان، خاتون بم و گل گهر سیرجان با ۶ امتیاز به ترتیب اول و دوم جدول هستند و پرسپولیس با ۴ امتیاز در جایگاه سوم است.