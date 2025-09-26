پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان برای فردا پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه نسبتاً شدید را پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روح اله داودی گفت: بر اساس تحلیل مدلها و نقشههای هواشناسی برای فردا پنجم مهرماه، پوشش ابر و افزایش سرعت ورزش باد قابل پیش بینی است که این افزایش سرعت وزش باد تا آستانه به نسبت شدید خواهد رسید.
وی برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از افزایش سرعت وزش باد توصیه کرد تمهیدات لازم اندیشیده شود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان دماهای شبانه از امشب با روندی آرام در استان کاهش مییابد.